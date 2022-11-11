Apple, Çin'deki protestocuların gözdesi AirDrop'u kısıtladı

11 Kasım 2022 Cuma, 22:38

Çin'deki Apple müşterileri 9 Kasım'da gönderilen iOS 16.1.1 güncellemesini yükledikten sonra, Apple cihazları arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran AirDrop'a 10 dakikalık süre sınırı geldiğini fark etti.

ÇİN'DE SATIN ALINAN CİHAZLARA GELDİ

Kısıtlama sadece Çin'de satın alınan cihazlara geldi. Örneğin, Çin'de iPhone satın alan biri yurtdışında bile olsa, dosya paylaşımını yakın mesafedeki tanımadığı kişilerle sadece 10 dakika boyunca paylaşabiliyor, daha sonra bu özellik kendiliğinden kapanıyor. Kendi kişi listesinde olanların cihazlarıyla paylaşımsa eskisi gibi sınırsız devam ediyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre Airdrop son haftalarda, Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) ve Devlet Başkanı Şi Cinping'e karşı geçen ay Pekin'de yapılan pankartlı eylemdeki sloganların kalabalık içinde rastgele paylaşılması amacıyla kullanılıyordu.

Pekin'in güneybatı semti Haidian'daki Sitong Köprüsü'ne asılan pankartta şu ifadeler yer almıştı:

Gıda istiyoruz, PCR testleri değil. Özgürlük istiyoruz, kapanmalar değil. Saygı istiyoruz, yalanlar değil. Reform istiyoruz, Kültür Devrimi değil. Oy hakkı istiyoruz, lider değil. Vatandaş olmak istiyoruz, köle değil.

Bloomberg, pornografik paylaşımlar ve tehdit mesajları nedeniyle bazı kullanıcıların rahatsız olması nedeniyle Apple'ın bu özelliği önümüzdeki yıl bütün dünyada kısıtlamaya hazırlandığını yazdı.

Çin'deki yaygın sosyal medya ağı Weibo kullanıcıları açıklamayı ikna edici bulmazken, bazıları Apple CEO'sunu eleştirerek "Tim Cook da parti üyesi mi?" diye dalga geçti.

Apple geçen yıllarda da dünyanın en büyük akıllı cihaz pazarının hükümetiyle arasını iyi tutmak için bazı özellikleri kısıtladığı iddiasıyla eleştirilmişti.

Mashable kıdemli editörü Stan Schroeder, 10 Kasım'da benzer örnekleri özetledi:

Apple'ın Çin pazarında bir özelliği kaldırmasının ilk örneği değil bu. Mesela, internetteki sörf verisini gizli tutarak kullanıcı mahremiyetini koruyan Private Relay özelliği Çin, Kolombiya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Uganda gibi ülkelerde kullanıma açılmadı. Apple 2017'de internet trafiğini gizleyen VPN uygulamalarını Çin'deki Apple Store'dan kaldırdı.

Danışmanlık şirketi Strategy Risks CEO'su Isaac Stone Fish, Apple'ın Çin politikasını iyi ayarlamaması halinde zarar göreceğini belirterek şöyle dedi:

Çin'in maliyetinin bunun gibi çok küçük çaplı örnekleri, çok uluslu şirketler için Çin'i yatırım ve üretim merkezi olarak daha az cazip hale getiriyor.