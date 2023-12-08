Apple eski cihazlar listesine bir iPhone daha ekledi

Apple, artık güncelleme vermeyi bıraktığı cihazları eski listesine alıyor. Burada vintage yani eski olarak sınıflandırılan en son cihaz iPhone SE oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:10
Apple eski cihazlar listesine bir iPhone daha ekledi
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Apple, uzun yıllar eski etiketini basmıyor cihazlarına. iPhone tarafında 5 yıldan fazla güncelleme sunan Apple, artık iPhone SE için resmi güncelleme sunmayacağı gibi artık satılmayacak. Yani satın almak isteyenler ikinci el seçeneklerini değerlendirmesi gerekecek.

İlk nesil iPhone SE, 2016 yılının başlarında tanıtılmıştı. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone olarak sunduğu cihaz tanıtıldığı yıllarda dikkat çekmeyi başarmıştı. 

Ana iPhone modelinin bazı donanım, tasarım ve özellik değişiklikleriyle sunulduğu SE modelleri, ilk iki nesilde sevilmiş ancak en son 2022'de tanıtılan 3. Nesil iPhone SE beğenilmemişti. Beklenen özellik yükseltmelerini karşılamayan ancak buna rağmen artık uygun fiyatlı olmayan model için talep de beklenen gibi olmamıştı.

4. Nesil iPhone SE'nin ne zaman sunulacağı ya da sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.


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