iPhone seçme sebebi olan özellik Galaxy S24'e gelecek

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:52

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:52

Samsung, Galaxy S24 serisiyle kullanıcılara Instagram tarafında çeşitli özellikler sunacak. Buna göre daha iyi bir sosyal medya entegrasyonu için Instagram'la çalıştığı düşünülen Samsung'un, Galaxy S24 ile Instagram’ı telefonun kilit ekranına entegre edecek.

Uygulamalardaki yenilikleri bildiren geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkartılan özellik, kullanıcılara Instagram'ın kamera moduna direkt telefonun kilit ekranından ulaşmayı sağlayacak.

KİLİT EKRANINA KISAYOL OLARAK EKLENECEK

Samsung'un burada Galaxy S24'ün direkt ayarlar menüsüne bu özelliği entegre ederek kilet ekranına kısayol olarak eklenerek, kolayca kullanılabilmesine imkan tanıyacak.

Bu özellik, Galaxy S24 kullanıcılarının Instagram uygulamasını ilk kez açtıklarında tanıtılabilir. Bundan sonra kullanıcıların özelliği denemesine yönelik bir menü ekranı çıkacak.

Daha önce de Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra modelinin titanyum dış çerçeveye sahip olacağı yönünde iddialar bulunuyordu.

Daha önceki raporlar, Galaxy S24 serisinin tamamının titanyum çerçeveye sahip olacağını öne sürmüş olsa da yeni bilgilere göre sadece Galaxy S24 Ultra bu özelliği taşıyacak gibi görünüyor.