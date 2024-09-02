Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:48

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:48

Apple'ın resmi etkinlik tarihi 9 Eylül olarak açıklanmıştı. Etkinlikte iPhone 16 serisinin dışında başka cihazların tanıtımının yapılması bekleniyor. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini tanıtacak şirket, burada tasarımsal bazı değişiklikler de yapacak.

APPLE ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Etkinlikte yeni A18 Pro işlemcisinin de boy göstereceği, performansının anlatılacağı biliniyor. Aynı zamanda Apple Watch Series 10'un tanıtılmasının yanı sıra Apple Watch Ultra 3 ve yeni nesil AirPods'un da gelmesi bekleniyor.

Apple Watch SE 3'ün da bu yıl piyasaya sürüleceği düşünülüyordu ancak görünen o ki bütçe dostu akıllı saat için 1 yıl daha beklemek gerekiyor. Bu iddianın kaynağı ise gazeteci Mark Gurman oluyor. Gurman, yeni Power On bülteninde Apple Watch SE'nin 2025 yılından önce piyasaya çıkmayacağından bahsediyor.