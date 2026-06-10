Apple, Google ile anlaşma yapmış olsa da Siri AI, Gemini'den güç almıyormuş

Apple'ın WWDC26'sı kısa bir süre önce başladı. Yeni Siri AI ve yeni bazı güncellemeleri duyuran şirket, akıllı Siri'yi geliştirirken Google'ın Gemini yapay zeka modelini kullanmadıklarının altını çizdi.

Hatırlayacağınız üzere Apple, yapay zeka özelinde geri kaldığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Cihazlarında yapay zeka özelliklerini yavaş yavaş ama kontrollü sunan Apple, iPhone özelinde yeni özellikleri de sunmakta gecikti. Haliyle eleştirilerin arttığını gören Apple, yeni yapay zeka sistemlerini bu yıl bitmeden sunmak istiyor.

Google ile de yapay zeka noktasında yardımlaşmak isteyen Apple'ın bunu hangi özelliklerde sunacağı bilinmiyordu.

Siri AI sistemini duyuran Apple, burada Gemini yapay zeka modelini kullanmadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Apple'ın Gemini yapay zeka modelini “Distillation” yani bilgi damıtma amacıyla kullanmış. Bu temelde, büyük bir modeli küçültüp daha hafif bir modele “öğretme” süreci olarak tanımlanıyor.