Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:50

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:50

Apple, iOS 17 güncellemesiyle birlikte kullanıcılarına Apple Haritalar'ı çevrimdışı kullanabilme imkanı sunuyor. Artık belirli bir bölgeyi iPhone'unuza indirerek, sürüş, yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma için adım adım yol tariflerine çevrimdışıyken ulaşabileceksiniz.

Çevrimdışı kullanım sırasında tahmini varış zamanınızı görüntüleyebilecek, yer kartlarındaki saatler, derecelendirmeler ve daha fazlası gibi bilgilere erişebileceksiniz. Ayrıca, eşleştirilmiş bir iPhone açık ve akıllı saatin kapsama alanındaysa, indirdiğiniz Apple Haritalar'ı Apple Watch üzerinden bile kullanabileceksiniz.

Peki Apple Haritalar'da çevrimdışı haritalar nasıl indirilir?

APPLE HARİTALAR'DA ÇEVRİMDIŞI HARİTALAR NASIL İNDİRİLİR?

Belirli bir coğrafi konum için harita indirmek iOS 17 ile oldukça basit hale getirildi. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Harita uygulamasında belirli bir bölgenin adını arama alanına girin. Bölgenin bilgi kartındaki "İndir" düğmesine dokunun. Haritanın indirilmek istenen alanını seçmek için çerçeveyi ortalayın. Boyutunu sürükleyerek ayarlayabilirsiniz ve uygulama, indirme işlemi için ne kadar depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzu size bildirecektir. "İndir" öğesine dokunun.

Harita indirilirken, bir ekran ilerleme durumunu gösterecek ve indirdiğiniz haritaları içeren bir liste görüntülenecektir. Ayrıca, "Tümünü Güncelle" veya "Yeni Harita İndir" gibi seçenekler sunularak indirilen haritayı yönetebilirsiniz.

Ayrıca, indirme ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Bu ayarlar şunları içerir:

Haritaları Wi-Fi ve Hücresel veya Yalnızca Wi-Fi üzerinden indirme seçeneği.

Otomatik güncellemeleri açma/kapatma seçeneği.

Kullanılmayan haritaları otomatik olarak kaldırmak için "Depolamayı Optimize Et" seçeneği.

İnternet bağlantınız olsa bile çevrimdışı haritaları kullanma seçeneği.

İndirildikten sonra Apple Haritalar, eğer o an veri bağlantınız yoksa indirilen haritayı kullanacaktır. Ancak son seçenek devre dışı bırakıldığında, Haritalar, bir sonraki internet erişimi olduğunda en güncel verilere sahip olmanızı sağlamak için gerçek zamanlı verileri yükleyecektir. Bu güncelleme ile Apple, harita deneyimini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcılarına çevrimdışı iken bile yol tarifleri ve bilgilere ulaşabilme kolaylığı sunuyor.