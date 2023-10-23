Apple'ın yeni iMac ve MacBook'ları bu ay gelebilir

Apple'ın iPhone 15 serisiyle başı dertte olsa da teknoloji devi, ekim ayı bitmeden Mac bilgisayarlarını tanıtabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:11
Apple'ın yeni iMac ve MacBook'ları bu ay gelebilir
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Apple'ın yeni nesil Mac'leri için bir süredir beklenti vardı. En son 2021 yılında tanıttığı iMac'leri için 2023 yılı bitmeden hatta söylenene göre bu ay sonunda duyuru yapılacak. Gazeteci Mark Gurman'a göre bu ay sonunda yeni nesil Mac'ler geliyor.

APPLE'IN YENİ NESİL MAC'LERİ NELER SUNACAK?

Beklentilere göre yeni nesil iMac'lerde M2 serisi işlemciler yer alacak. Yeni MacBook'lara yönelik de bir beklenti var. MacBook Pro'nun geleceği söyleniyor ve buna göre birden fazla MacBook Pro beklemekte fayda var. 

Apple'ın aynı zamanda M3 işlemcisini de duyurmaya hazırlandığı aktarılıyor.


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