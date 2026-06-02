Apple'ın akıllı gözlüğü için 2027 yılını beklemek gerekebilir

2.06.2026 19:04:00
Apple'ın bir süredir akıllı cihazlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunlardan biri de akıllı gözlük. Yeni ortaya atılan iddialara göre cihaz 2027 yılında tanıtılacak.
En son çıkan haberlere göre Apple'ın akıllı gözlüklerinin çıkış tarihini erteledi. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple, uzun zamandır beklenen yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini 2027'nin sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. 

Daha önceki beklentilerde gözlüklerin bu yılın sonlarında duyurulmasının ardından 2027'nin başlarında satışa sunulacağı belirtiliyordu. Gurman, Apple'ın WWDC etkinliğinden önce, pazar günü yayınladığı Power On bülteninde şirketin geliştirme sürecinde aksaklıklar yaşadığı için bu ertelemenin geldiğini bildirdi.

Apple'ın akıllı gözlükleri şirketin yol haritasının önemli bir bileşeni olarak görülüyor. 

Tim Cook'a yakın kaynaklar Gurman'a, Apple'ın görevden ayrılacak CEO'nun projeyi güçlü bir şekilde desteklediğini ve gözlükleri en büyük önceliği olarak gördüğünü belirtiyor.  Eylül ayında Cook'tan görevi devralacak olan John Ternus'un ise, son iki yıldır ürün geliştirme ekibine liderlik ederek projenin önemli bir figürü olarak yer alıyor.

Öte yandan Counterpoint Research tarafından martta yayınlanan bir araştırma,  akıllı gözlük kategorisinin hala başlangıç ​​aşamasında olduğunu gösteriyor. Akıllı gözlük pazarı 2024 yılına kıyasla 2025 yılında yüzde 139 oranında büyüse de talep halen çok yüksek değil.

Apple'ın akıllı gözlüklerinde neler görmeyi bekliyoruz?

Cihazda kameralar yer alacak bu sayede fotoğraf ve video çekmek mümkün olacak. Telefon görüşmelerini yönetmek bildirimleri açıp dinlemek için mikrofon ve hoparlörler de yer alacak. Siri ile gelen isteklere cevap vermek için yapay zekayı da destekleyeceği söyleniyor.

