Dell, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı XPS 13'ü tanıttı

2.06.2026 18:26:00
Haber Merkezi
Computex 2026 kapsamında Dell de yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Cihaz, performanstan çok kısılmadan uygun fiyatlı olarak sunuluyor.
Computex 2026 yakın zaman önce başladı. Teknoloji şirketlerinin yeni yazılım ve donanımlarını gösterdiği etkinlik 5 Haziran'a kadar devam edecek. Dell de bu kapsamda Apple'ın MacBook Neo serisine benzer şekilde fiyat performans olarak konumlandırılabilecek dizüstü bilgisayarını duyurdu. 

Dell XPX 13 olarak adlandırılan cihaz, 12,7 mm CNC alüminyum kasaya sahip. 13,5 inçlik ekranına ek olarak 2,5K çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. Cihazın ekranı 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

İşlemci tarafında Intel Core Series 3 kullanılan cihazda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 desteği yer alan cihazda 4 adet hoparlör ve 17 saate kadar ulaşan kullanım ömrü sunuluyor.

Cihazın aynı zamanda öğrencilere daha uygun fiyattan satılacağı belirtiliyor. Normalde 699 dolardan satışa sunulacak cihaz öğrenciler için 599 dolara düşecek.

