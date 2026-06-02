Apple Music'i ücretsiz kullanmak mümkün olacak

2.06.2026 18:42:00
Haber Merkezi
Apple'ın müzik hizmetini ödeme yapmadan kullanmak mümkün değildi. Ancak yeni beta testlerinde ortaya çıktığına göre uygulamayı ücretsiz denemek, kullanmak mümkün olacak.
Apple Music'te uzun yıllardır ücretsiz deneme sürümü sunulsa da uygulamayı ücretsiz kullanmanın önüne geçen bir sistem benimseniyordu. Yeni Android beta sürümü kodlarında keşfedildiği kadarıyla Apple, ücretsiz ancak sınırlı özellikler sunulan bir versiyon karşımıza çıkartabilir. 

MacRumors'tan bildiğimiz Android kodlardaki ayrıntıları gün yüzüne çıkartan Aaron Perris, bu sefer de Apple Music'in Android sürümündeki beta testlerinin kodlarında 'sınırlı şarkı atlama' ibaresini keşfetti. Bu da normalde ücretsiz kullanılmayan uygulamayı ücretsiz kullanma imkanının sunulabileceğini ancak sınırlı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkartılacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu. 

Apple, uzun yıllardır deneme süresi dışında müzik uygulamasını ücretsiz kullandırtmıyordu. Bu yeni ayrıntı uygulamayı sınırlı özelliklerle ücretsiz kullanıma açabileceğinin sinyallerini veriyor.

