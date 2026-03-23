Kablolu kulaklıklar neden tekrar popüler oldu?

Apple 2016'da iPhone'lardan kulaklık girişini kaldırmaya karar verdi ve bazı alışkanlıklar değişmeye başladı.

Son zamanlarda gölgelerde sessizce büyüyen bir hareket var ve bu hareket tartışmalı bir gerçeğe dayanıyor: Kablolu kulaklıklar Bluetooth'tan daha iyi. Son aylarda satışlar adeta tavan yaptı. Çoğu zaman aynı paraya daha iyi ses kalitesini kablolu bir modelde bulabiliyorsunuz. Ama mesele yalnızca ses kalitesi düşkünlüğü değil.

Kablolu kulaklıklar artık tam anlamıyla kültürel bir trend; bazıları bunu daha geniş bir "teknoloji karşıtı" tepkinin parçası olarak görüyor.

Bunun nedeni pratik olabilir, politik olabilir ya da sadece estetik bir tercih olabilir. Ama iyi bildiğimiz bir şey var ki o da kablolu kulaklıklar geri döndü.

Satışlar patladı

ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland kentinde yaşayan sosyal hizmet uzmanı ve kablolu kulaklık hayranı Aryn Grusin, "Ben tamamen buna geçtim" diyor.

Birkaç ay önce nişanlısının eski usul kablolu kulaklıklarını ödünç aldığını ve bir daha geri vermediğini anlatıyor:

Bana huzur veriyor gibi geliyor. Ayrıca dünyaya bir şey dinlediğimi göstermesini seviyorum.

Grusin yalnız değil. Analitik şirketi Circana'ya göre, beş yıl boyunca sürekli düşen kablolu kulaklık satışları 2025'in ikinci yarısında patladı. 2026'nın ilk altı haftasında ise kablolu kulaklıklardan elde edilen gelir yüzde 20 arttı.

Grusin'e göre bu durumun arkasında teknolojiye karşı genel bir tepki var:

Teknoloji o kadar gelişmiş hale geldi ki insanlar adeta ona sırtını dönmeye başlıyor gibi hissediyorum. Sanki hepimiz 'Bu his hoşuma gitmiyor' diye düşünüp kendimizi en rahat hissettiğimiz son noktaya geri dönüyoruz.

'Sınıfsal bir meseleye dönüşüyor'

SoundGuys adlı kulaklık inceleme sitesinin genel editörü Chris Thomas'a göre kablolu kulaklıkların en büyük avantajlarından biri ses kalitesi.

Thomas, "Yıllardır söylediğim şey tam olarak bu" diyor.

Thomas'a göre kablosuz kulaklıklar dramatik biçimde gelişti, ancak en iyileri genellikle audiofil kişiler (müziği mümkün olan en yüksek ses kalitesinde dinlemeyi amaçlayan, bu nedenle özel kulaklıklar, hoparlörler ve ses ekipmanları kullanan kişiler olarak bilinir) için üretilmiş niş markalardan geliyor.

Bir elektronik mağazasında bulacağınız ana akım ürünlere bakıldığında ise en iyi kablolu seçenek çoğu zaman paranızın karşılığında daha iyi ses sunuyor.

Üstelik en iyi Bluetooth kulaklıklar bile bazen cihazla uyumsuzluk ya da bağlantı sorunları nedeniyle en iyi performansını veremeyebiliyor.

"Kablolu olanları ise takarsınız ve çalışır" diyor Thomas.

Bu trendi açıklamak için ses kalitesi tek başına yeterli değil. Bir şekilde Bluetooth artık ciddi biçimde "çekiciliğini" kaybetmiş gibi görünüyor.

Yakın bir zamanda verdiği ropörtajda "Bluetooth çalışmıyor" diyen oyuncu Zoë Kravitz, bunun sadece kulaklıklarla ilgili olmadığını, genel olarak Bluetooth bağlantılarının sorunlu olduğunu söyledi.

Bazen çok mühim anları mahvediyor. Bir düşünün. Birisiyle randevulaşmışsınız, ortamın havasını oluşturmaya çalışıyorsunuz ve sonra bir anda ağı unutmanız icap ediyor. Hem de romantik bir buluşmada!

Aslında bazı çevrelerde kablolu kulaklıklar artık bir moda aksesuarı haline geldi.

Instagram'da "Wired It Girls" adlı popüler bir hesap var. Bu hesapta kabloları kulaklarından sarkan kulaklıklarla şık ve umursamaz görünen kadınların fotoğrafları paylaşılıyor. Bu kadınlar sıradan kullanıcılar olabildiği gibi Ariana Grande ve Charli XCX gibi ünlüler de olabiliyor.

Kablolu kulaklıklar zengin ve ünlüler arasında o kadar yaygın hale geldi ki bazıları bu plastik kabloları kültürel bir sembol olarak görmeye başladı.

Aktörler Robert Pattinson ve Lily-Rose Depp'in kablolu kulaklık taktığı fotoğraflarla viral olan bir paylaşım yapan bir sosyal medyada kullanıcısı, "Bu artık sınıfsal bir mesele haline geliyor" diye yazdı ve şöyle devam etti:

Sürekli kablosuz kulaklık takmak bana mal mülk sahibi olmadığınızı söylüyor.

Elbette kablosuz dinleme özgürlüğünün cazibesi var. Ama piller en uygunsuz anda bitiyor. Küçük kulaklıklar kaybolabiliyor. Cihazlar birbirine bağlanmıyor.

Los Angeles'ta film sektöründe diyalog editörü olarak çalışan Ailene Doloboff, "İnsanlar daha kolay olduğunu söylüyor ama bana hiç öyle gelmiyor" diyor.

Bluetooth'ta her zaman bir ekstra adım var.

Kablolu kulaklıklar, son yıllarda geri dönüş yapan birçok "eski teknoloji"nin arasına katılıyor. Yeni dijital çağa doğru ilerlerken insanlar DVD'ler, kasetler, eski tüplü televizyonlar hatta daktilolar gibi retro ürünleri yeniden kullanmaya başladı.

Geçenlerde bir konserde, seyircilerden birinin gösteriyi telefonla değil, 1970'lerden kalma bir 16 mm film kamerasıyla kaydettiğini gördüm.

Grusin bu durumu şöyle açıklıyor:

Nedenini bilmiyorum ama sanki hepimiz topluca bir anahtar çevirdik. Sanırım yapay zekanın varlığı insanları daha gergin yapıyor. Bu aslında biraz ironik. Teknolojiden rahatsızım, bu yüzden başka bir teknoloji kullanmak istiyorum. Ama belki de kablolu kulaklıklar analog dünyaya en yakın hissettiren şey.

Dongle derdi

Kablolu kulaklık kullanmak istiyorsanız, bir soruyla karşı karşıyasınız: Onları nereye takacaksınız?

Artık USB veya Lightning kablolu kulaklıklar satın alabiliyorsunuz. Ya da geleneksel 3,5 mm girişe sahip kulaklıkları, telefonun şarj portuna takılan bir adaptörle kullanabilirsiniz.

Bu adaptörlere genellikle "dongle" deniyor. O kadar tuhaf bir kelime ki yıllarca kullanmayı reddettim.

Apple 2016'da iPhone 7'yi tanıtırken telefonlarından kulaklık girişini kaldırdı. Pek çok kişi bunu kablolu dinlemenin sonu olarak gördü. Ama Apple bile kablolu kulaklıklardan tamamen vazgeçmiş değil.

Şirketin CEO'su Tim Cook, birkaç yıl önce BBC'den Zoe Kleinman'a şöyle demişti:

Evet, biz hala onları satıyoruz. İnsanlar hala satın alıyor.

Audio 46 adlı bir kulaklık mağazasının internet sitesinde kulaklık incelemeleri yazan Delaney Czernikowski:

"Birçok kişi bu trende katılıyor" diyen Czernikowski şöyle devam etti:

Kablolu kulaklıklar daha iyiymiş, denemek istiyorum' diyerek geliyorlar. Ama bazen Bluetooth'un sunduğu kolaylıktan vazgeçmekten de çekiniyorlar. Onlara Bluetooth'un da çok iyi olabileceğini söylüyorum.

Czernikowski "Ama dürüst olmak gerekirse kablolu kulaklıkların birçoğu daha iyi ve daha çok seçenek var" diyor.