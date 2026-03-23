23.03.2026 19:33:00
Microsoft, Xbox Partner Preview etkinliği için tarih açıkladı

Microsoft'un Xbox Partner Preview etkenliği 26 Mart'ta internetten canlı olarak yayınlanacak.

Microsoft'un yeni yaptığı duyuru ile Xbox Partner Preview için tarih ve saat bilgisi paylaşıldı. Buna göre 26 Mart Perşembe günü düzenlenecek etkinlik, PT saat diliminde saat 10.00'da, ET saat diliminde öğlen 13.00'te ve GMT diliminde ise saat 17.00'de düzenlenecek. Türkiye saatiyle 20.00'ye denk gelmesi beklenen etkinlikte mevcut geliştirilen oyunlar hakkında bilgiler paylaşılacak. 

YouTube'un yanı sıra Twitch üzerinden de yayınlanacak etkinlikte yeni Stranger Than Heaven, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ve The Expanse: Osiris Reborn gibi oyunlar hakkında yeni bilgiler paylaşılacak. 

Bunların yanı sıra Xbox konsollarına ve PC tarafına gelecek yeni oyunlar duyurulacak. Bu oyunlara yönelik fragmanlar da gösterilecek. 

