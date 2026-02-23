Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın iOS 26.3.1 güncellemesi iPhone'lara neler sunacak?

23.02.2026 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
iOS 26.3.1 güncellemesi test aşamasında ve sunması beklenen bazı özellikler ortaya çıktı.

Apple'ın yeni iOS 26.3.1 güncellemesi yolda. Test aşamasında olan yeni sürümle beraber temelde hata düzeltmeleri yapılacak ve güvenlik açıkları düzeltilecek. Çok bir güncelleme olması beklenmeyen iOS 26.3.1'in mart ayının ilk haftalarına kadar kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

Apple ocak ayında iOS 26.2.1 güncellemesini sunmuş ve burada ikinci nesil AirTag desteğini sunmasının yanı sıra bazı hataları düzeltmişti.

Şirketin 2,3 ve 4 Mart tarihlerinde yapacağı etkinlikteki ürün duyuruları heyecanla bekleniyor. 

İlgili Konular: #iphone #apple #iPhone güncellemesi

