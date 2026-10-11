Apple'ın iPhone planı tutmadı: Siparişlerde yüzde 15 'kesinti' iddiası

Teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerine yönelik üretim planını değiştirdiği iddia edildi.

Nikkei Asia’nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, iPhone 18 Pro serisine yönelik talebin beklentileri karşılamaması üzerine tedarik zincirinde kesintiye gitme kararı aldı.

Şirketin bazı tedarikçilerinden, yeni modellerde kullanılan bileşenlerin üretimini azaltmalarını istediği öne sürüldü. İddiaya göre ekim ayı için verilen bileşen siparişleri, başlangıçta planlanan miktarın en az yüzde 15 altında kaldı.

IPHONE FİYATLARINA 100 DOLAR ZAM

Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in başlangıç fiyatları sırasıyla 1.199 dolar ve 1.299 dolar olarak belirlendi. Böylece her iki modelin başlangıç fiyatı da önceki nesle göre 100 dolar arttı.

Fiyat artışının arkasında ise bellek çiplerinde yaşanan maliyet yükselişinin bulunduğu belirtiliyor. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talebin bellek üretiminde maliyet baskısı oluşturması, teknoloji sektöründeki ürün fiyatlarını da etkiliyor.

Söz konusu maliyet artışlarının yalnızca yeni iPhone modelleriyle sınırlı kalmadığı; MacBook ve iPad serileri ile iPhone 16 ve iPhone 17 modellerini de etkilediği ifade ediliyor.

ÜRETİM PLANINDA YÜZDE 15’LİK KESİNTİ İDDİASI

Nikkei Asia’nın haberinde, Apple’ın eylül ayından itibaren sevkiyat konusunda daha temkinli hareket ettiği ve ekim ayına yönelik siparişlerini aşağı çektiği öne sürüldü.

İddialara göre şirketin tedarikçilere ilettiği yeni sipariş miktarları, ilk üretim planının en az yüzde 15 altında kaldı. Bu adımın, talepteki zayıflama ve artan parça maliyetleri karşısında üretim planlamasını yeniden düzenleme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Ancak siparişlerdeki değişikliğin doğrudan tüketici talebindeki düşüşten kaynaklandığına ilişkin bağımsız bir doğrulama bulunmuyor. Üretim ve sevkiyat planlamasındaki değişikliklerin farklı nedenlerden de kaynaklanabileceği belirtiliyor.

YENİ IPHONE TAKVİMİ DE ETKİLİ OLABİLİR

Haberde, ağustos sonundan ekim ayına kadar gözlenen talep zayıflamasının Apple’ın yeni ürünlerini piyasaya sürme takviminde planladığı değişikliklerle de bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

Şirketin önceki yıllarda olduğu gibi tüm yeni iPhone modellerini aynı dönemde tanıtmak yerine lansman takvimini iki ayrı döneme yaymayı planladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda standart iPhone 18 modelinin, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte 2027 yılının ilkbaharında piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Model lansmanlarının farklı dönemlere yayılması, Apple’ın ürün gamındaki talebin yıl içindeki dağılımını da değiştirebilir.

BELLEK MALİYETLERİ RAM PLANINI DA ETKİLEDİ

Artan bellek maliyetlerinin Apple’ın yeni modellerindeki teknik özellik tercihlerini de etkilediği öne sürülüyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde, önceki nesilde olduğu gibi 12 GB RAM kapasitesinin korunduğu belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda şirketin yeni Pro serisinde 16 GB RAM kullanmayı değerlendirdiği ileri sürülmüştü.

Ancak yükselen bellek maliyetlerinin bu planın hayata geçirilmesini engellemiş olabileceği iddia ediliyor.

Apple’ın siparişlerini azaltma kararı aldığı yönündeki haberler, fiyat artışları ve üretim maliyetlerinin teknoloji sektöründeki ürün planlamasını nasıl etkilediğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.