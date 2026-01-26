Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı

Apple, yeni nesil AirTag'ı tanıttıktan hemen sonra uyumlu olması adına cihazlarını güncelliyor. Yeni iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemeleri bu bağlamda AirTag 2'nin yeni özelliklerini destekleyecek şekilde sunuluyor.

Yeni iOS 26.2.1 güncellemesi, daha AirTag 2 için daha yüksek sesli hoparlöre ve yükseltilmiş ve genişletilmiş menzili destekliyor. Bunun yanında iPhone'lar için bazı küçük hata düzeltmeleri yapıldı. iPad tarafı için de benzer şekilde güncellenen sürüm watchOS 26.2.1 güncellemesinde Apple Watch Series 9 ve sonraki sürümler ve Watch Ultra 2 ve sonraki modeller için AirTag 2 için tam konum bulma özelliği etkinleştirilebiliyor.

Bunların yanı sıra Apple, şubat ayında gelmesi beklenen Android cihazlarla mesajlaşma özelliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun öncesinde hata düzeltmelerine odaklanan sürümü yayınladı. iOS 26.3 sürümü ise yenilikleri içecek. Hatta beklenene göre iOS 26.3 güncellemesi bazı ülkelerde bildirim iletme özelliğini sunacak.

Apple'ın yılın ilerleyen döneminde sunması beklenen iOS 26.4 güncellemesi ise yapay zeka odaklı daha fazla yeniliği içerecek olmasıyla daha fazla merak ediliyor.