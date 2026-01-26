Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı

Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı

26.01.2026 22:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemelerini yayınladı

Apple iPhone ve iPad için yeni güncellemelerini yayınladı. Bu güncellemeler küçük bazı hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple, yeni nesil AirTag'ı tanıttıktan hemen sonra uyumlu olması adına cihazlarını güncelliyor. Yeni iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 güncellemeleri bu bağlamda AirTag 2'nin yeni özelliklerini destekleyecek şekilde sunuluyor. 

Yeni iOS 26.2.1 güncellemesi, daha AirTag 2 için daha yüksek sesli hoparlöre ve yükseltilmiş ve genişletilmiş menzili destekliyor. Bunun yanında iPhone'lar için bazı küçük hata düzeltmeleri yapıldı. iPad tarafı için de benzer şekilde güncellenen sürüm watchOS 26.2.1 güncellemesinde Apple Watch Series 9 ve sonraki sürümler ve Watch Ultra 2 ve sonraki modeller için AirTag 2 için tam konum bulma özelliği etkinleştirilebiliyor.

Image

Bunların yanı sıra Apple, şubat ayında gelmesi beklenen Android cihazlarla mesajlaşma özelliği için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun öncesinde hata düzeltmelerine odaklanan sürümü yayınladı. iOS 26.3 sürümü ise yenilikleri içecek. Hatta beklenene göre iOS 26.3 güncellemesi bazı ülkelerde bildirim iletme özelliğini sunacak. 

Apple'ın yılın ilerleyen döneminde sunması beklenen iOS 26.4 güncellemesi ise yapay zeka odaklı daha fazla yeniliği içerecek olmasıyla daha fazla merak ediliyor.

İlgili Konular: #iphone #apple #ipad

İlgili Haberler

Samsung'dan yapay zeka araştırması
Samsung'dan yapay zeka araştırması Samsung, mobil yapay zekanın kullanıcıların günlük hayatındaki yerini ve değişen alışkanlıklarını incelemek amacıyla Symmetry Research işbirliğiyle gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Avrupa, teknolojideki Amerikan bağımlılığının önüne geçmek istiyor
Avrupa, teknolojideki Amerikan bağımlılığının önüne geçmek istiyor Avrupa Parlamentosu, bir süredir teknolojinin Amerikan şirketleri tekelinde olmasından rahatsız. Buna çözüm geliştirmek için çalışmalar sürüyor.
Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı
Apple yeni nesil AirTag'ı tanıttı Apple bu yıl ilk ürününü tanıttı. Eşyaların kaybolmasını önlemek için geliştirilen AirTag, yıllar önceki versiyona kıyasla daha kabiliyetli hale getirildi.