Apple iPad'lerde bir ilk yapacak! Dev ekran ve depolama alanı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:59

Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği yeni iPad Pro modeliyle büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar mini-LED ekranlarla tanınan iPad Pro serisi, bu sefer OLED panellere sahip olabilir. Bununla birlikte, yeni iPad Pro'nun muhtemelen bir tablette şimdiye kadar görülen en geniş depolama alanına sahip olacağı da iddia edildi.

4 TB DEPOLAMA ALANI OLACAK

2022 iPad Pro modelleri, oldukça etkileyici 2 TB yerleşik depolama alanı sunuyor. Gizmochina'nın haberine göre 2024 OLED iPad Pro'nun bu kapasiteyi ikiye katlayarak muhtemelen 4 TB depolama alanına sahip bir versiyona sahip olacağını gösteriyor. Elbette, sızıntılar her zaman dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır ve daha fazla doğrulama beklenmelidir.

M3 ÇİPİYLE GELECEK

Öte yandan, OLED iPad Pro'nun iki farklı boyutta (11.1 inç ve 13 inç) gelebileceği ve bu modellerin Apple'ın yeni M3 çipiyle donatılabileceği söyleniyor. Ayrıca, daha büyük bir trackpad'e sahip yeni bir Magic Keyboard ile gelebileceği de iddia ediliyor.

Tüm bu yeniliklerin fiyatı da artırabileceği tahmin ediliyor. 11.1 inçlik OLED iPad Pro'nun 1.500 dolardan, 13 inçlik modelin ise 1.800 dolardan başlayabileceği söyleniyor. Mevcut iPad Pro modelleri ise 799 dolardan başlıyor. Fiyattaki bu artışın özellikle OLED panellerin maliyetinden kaynaklandığı düşünülüyor.