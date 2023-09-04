Apple iPad'lerde bir ilk yapacak! Dev ekran ve depolama alanı
Apple şu anda mevcut iPad Pro modellerinde mini-LED ekran sunuyor. 2024'te piyasaya sürülecek iPad Pro'nun şirketin OLED panele sahip ilk tableti olacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Ayrıca cihazın şimdiye kadar görülen en geniş depolama alanı sunacağı da iddia ediliyor.
Apple, 2024 yılında piyasaya süreceği yeni iPad Pro modeliyle büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar mini-LED ekranlarla tanınan iPad Pro serisi, bu sefer OLED panellere sahip olabilir. Bununla birlikte, yeni iPad Pro'nun muhtemelen bir tablette şimdiye kadar görülen en geniş depolama alanına sahip olacağı da iddia edildi.
4 TB DEPOLAMA ALANI OLACAK
2022 iPad Pro modelleri, oldukça etkileyici 2 TB yerleşik depolama alanı sunuyor. Gizmochina'nın haberine göre 2024 OLED iPad Pro'nun bu kapasiteyi ikiye katlayarak muhtemelen 4 TB depolama alanına sahip bir versiyona sahip olacağını gösteriyor. Elbette, sızıntılar her zaman dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır ve daha fazla doğrulama beklenmelidir.
M3 ÇİPİYLE GELECEK
Öte yandan, OLED iPad Pro'nun iki farklı boyutta (11.1 inç ve 13 inç) gelebileceği ve bu modellerin Apple'ın yeni M3 çipiyle donatılabileceği söyleniyor. Ayrıca, daha büyük bir trackpad'e sahip yeni bir Magic Keyboard ile gelebileceği de iddia ediliyor.
Tüm bu yeniliklerin fiyatı da artırabileceği tahmin ediliyor. 11.1 inçlik OLED iPad Pro'nun 1.500 dolardan, 13 inçlik modelin ise 1.800 dolardan başlayabileceği söyleniyor. Mevcut iPad Pro modelleri ise 799 dolardan başlıyor. Fiyattaki bu artışın özellikle OLED panellerin maliyetinden kaynaklandığı düşünülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- Gericiler de tek ses oldu!
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Danışman krizine ilk açıklama!
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- İlkin Aydın'dan muhabire: 'Ben siyasi şeyler söylüyorum'