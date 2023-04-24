iPadOS 17 güncellemesini alamayacak iPad modelleri

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre iPadOS 17 güncellemesini almayacak modelleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:49
iPadOS 17 güncellemesini alamayacak iPad modelleri
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Apple'ın WWDC etkinliğine kısa bir süre kaldı. Bu etkinlikte karşımıza çıkması beklenen iPadOS 17'nin geleceği ve gelmeyeceği iPad modelleri de merak uyandırdı.

SADECE GEÇEN YIL 60 MİLYONUN ÜZERİNDE SATTI

Apple yalnızca 2022 yılında 61 milyon iPad satmayı başardı. Halen iPhone kadar popüler olmasa da önemli bir ivme yakalayan iPad, uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor olsa da güncelleme tarafında iPadOS 17'yi hangi modellerin alacağı bilinmiyordu. 

Yeni çıkan bilgilere göre iPadOS 17'yi almayacak iPad modelleri şu şekilde:

  • 5.nesil iPad
  • 1. nesil 9.7 inç iPad Pro
  • 1.nesil 12.9 inç iPad Pro

Bunun yanında iPadOS 17 güncellemesini alması beklenen modeller şu şekilde:

  • 3.nesil iPad Air ve sonraki modeller
  • 6.nesil iPad ve sonrası
  • 5.nesil iPad mini ve sonraki modeller
  • 2017 model iPad Pro ve sonrası

Söz konusu model iddiaları ise iOS 13 ve 14 hakkında doğru tahminler gelen iPhonesoft tarafından bir gönderiyle ortaya atıldı. 


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