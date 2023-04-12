iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 beta sürümleri yayınlandı

Apple iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 ikinci beta sürümlerini kullanıma açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:46
iOS 16.5 ve iPadOS 16.5 beta sürümleri yayınlandı
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Apple'ın pek çok kullanıcının sorun yaşadığı ve sürekli yeni güncellemelerle bu sorunları çözmekle boğuşmak zorunda olduğu iOS 16 sürümünün yeni bir betası yayınlandı. iOS 16.5, haziran ayında iOS 17 yayınlanmadan önceki son sürüm olacak gibi duruyor. 

iOS 16.5 İKİNCİ BETA TAM OLARAK NE SUNUYOR?

Beta programına kayıtlı olan geliştiricilere sunulan iOS 16.5 güncellemesi, Apple News uygulamasına yeni bir spor sekmesi ekliyor. Bu sayede spor odaklı haberleri görmek isteyenlere sesleniyor. 

Daha önce de ortaya çıktığı gibi bu sürümde aynı zamanda Siri'ye sesli komut vererek ekran kaydı başlatmak mümkün oluyor.

Türkiye'de aktif olarak kullanılmasa da Apple Card kullanıcıları için tasarrur hesabı özelliğinin açılması bekleniyor.

iPadOS 16.5 beta sürümünde de benzer şekilde Apple News için spor sekmesi ekleniyor.


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