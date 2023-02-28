Gelecekte tanıtılacak iPad Pro beklenenden pahalı olacak

Apple'ın 2024 yılında tanıtmayı planladığı OLED ekrana sahip iPad Pro'sunun beklenenden çok daha pahalı olabileceği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:25
Gelecekte tanıtılacak iPad Pro beklenenden pahalı olacak
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Her yıl farklı kategorilerinden dikkat çeken yepyeni ürünleriyle karşımıza çıkan Apple, önümüzdeki yıl iPad Pro konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 2024 yılında çıkacak olan 11.1 ve 13 inçlik iPad Pro’larda LCD yerine OLED kullanılacağı konuşuluyor.

Haliyle ilk kez OLED panele sahip bir iPad’in çıkacak olması kullanıcıları bir hayli heyecanlandırıyor. Bugün Kore merkezli The Elec’in bir raporu ise, cihaz hakkında kullanıcıları pek de sevindirmeyecek bazı bilgiler sunuyor.

YENİ iPAD PRO MASRAFLARDAN DOLAYI BEKLENENDEN ÇOK DAHA YÜKSEK FİYATA SATILABİLİR

Webtekno'nun aktardığı gibi The Elec, önümüzdeki yıl çıkması beklenen iPad’lerin fiyatının şu an piyasada yer alan benzer boyutlu OLED panellerden önemli oranda pahalı olabileceğini söylüyor. Bunun nedeninin ise oldukça masraflı olan panel üretim süreçleri olduğu belirtiliyor.

Apple’ın şu sıralarda Samsung ve LG Display ile panellerin tedariğinin fiyatı için görüşmeler gerçekleştirdiği söylentiler arasında yer alırken gerekli boyuttaki OLED paneller için daha önceki ürünlerde bulunmayan üretim süreçlerinin kullanılmasının gerekeceği bildiriliyor. Buna ek olarak The Elec, LG’nin hem 11.1 ve 13, Samsung’un ise sadece 11.1 inçlik panel geliştirdiğini söylüyor. Samsung’un gerekliliğe göre her iki tipi de üretebileceği de gelen bilgiler arasında.

Gelen bilgilere göre mevcut 10 inçlik cihazlar için OLED panellerin tedarik fiyatı 100 ila 150 dolar arasında değişirken, Apple’ın 11.1 ve 13 inçlik panelleri için çıkan masraflarının ise sırasıyla 270 ila 350 dolar durumunda. İşte bu yüzden, şirketin bu masrafları tüketiciye yansıtabileceği aktarılıyor.


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