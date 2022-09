iPhone 14 Pro’lar için özel oyunlar geliyor

Apple’ın Far Out isimli etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone’lar çok büyük yenilikleri bünyesinde toplamasa da önceki nesle göre iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max farklı özelliklere sahip. Bu özelliklerden biri de ekranın çentikten kurtulup, Dynamic Island denilen bir yapıya kavuşması olmuştu.

Şirket tarihinde ilk kez böyle bir tercih yapıyor ve pek çok kişiyi de şaşırtıyor. Öte yandan iki parçalı olan yapıyı tek bir şekilde göstermeye yarayan bu özelliğe ek olarak son bilgilere göre iPhone 14 Pro ailesi için özel Dynamic Island oyunları geliştirilebilir.

Hatta Twitter üzerinden bir kişi geliştirdiği oyunu paylaştı:

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!



Hit The Island - our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it's turning out nice :) #iPhone14Pro #iOS16