Apple, iPhone 16 serisini duyurdu: iPhone 16 özellikleri nelerdir, fiyatı ne kadar? iPhone 16 ne zaman satışa sunulacak?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:35

Güncelleme: 10.09.2024 - 18:35

Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 16 serisini "Işıltı Zamanı" (It's Glowtime) başlıklı lansman etkinliğiyle resmi olarak tanıttı. Tüm dünyanın ilgiyle izlediği etkinlikte, iPhone 16'nın yanı sıra Apple'ın yeni ürünü Apple Watch ile birlikte watchOS 10 da tanıtıldı. Peki, iPhone 16 özellikleri nelerdir, fiyatı ne kadar? iPhone 16 ne zaman satışa sunulacak? İşte, ayrıntılar...

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tasarım ve Ekran:

iPhone 16, modern ve şık bir tasarıma sahip. 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranı, daha canlı renkler ve artırılmış parlaklık sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik koruma ile korunurken, “havacılık sınıfı” alüminyum çerçevesi de dayanıklılığı artırıyor. Yeni tasarım, ince çerçeveler ve modern çizgilerle dikkat çekiyor.

Kamera Sistemi:

iPhone 16, gelişmiş kamera özellikleriyle geliyor. 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde 5x optik zoom sunan 12 MP telefoto kamera ile donatılmıştır. Bu kameralar, düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlar ve yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri sunar. Gece modu, portre modu ve sinematik mod gibi özellikler, profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar. Ayrıca, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri 120 fps'de 4K video çekme yeteneğine sahiptir.

Performans ve İşlemci:

iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiştir. Bu işlemci, daha hızlı performans ve yüksek enerji verimliliği sunarak oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sağlar.

Depolama Seçenekleri:

iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama kapasitesi sunar. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre depolama seçenekleri arasında tercih yapabilirler.

Yapay Zeka ve Siri:

iPhone 16, yapay zeka özelliklerine büyük önem veriyor. Siri, OpenAI'ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Bu entegrasyon, Siri’nin daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurmasını sağlıyor. Ayrıca, iOS 18 işletim sistemi, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget'lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik sunuyor.

IPHONE 16 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Global Fiyatlar: iPhone 16'nın global fiyatları, modeline ve depolama kapasitesine göre değişiklik göstermektedir:

iPhone 16 128 GB: 799 USD

iPhone 16 256 GB: 899 USD

iPhone 16 512 GB: 1099 USD

Türkiye Fiyatları: Türkiye'de ise iPhone 16'nın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL

iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL

iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999 TL

IPHONE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 16 serisinin Türkiye'deki satış tarihine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, cihazların 23 Eylül'den itibaren Apple Store mağazalarında satışa sunulması öngörülüyor.