Apple, iPhone kılıflarını akıllandırabilir

Apple'ın yeni aldığı bir patente göre iPhone kılıflarına yeni kapasitif tuşlar ve Touch ID eklenecek

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:28
Apple, iPhone kılıflarını akıllandırabilir
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Apple, iPhone kılıflarını daha koruyucu hale getirmeyi amaçlıyor. Ortaya çıkan yeni patente göre Apple, hem Touch ID'ye hem de dokunmatik bazı tuşlara sahip özel bir iPhone kılıfı üzerinde çalışıyor.

AKILLI ÖZELLİKLERE SAHİP YENİ iPHONE KILIFI PATENTİ

Mevcut iPhone kılıfları cihazı sadece koruyor. Tuşlara sürekli basılıp fonksiyonlarını kaybetmemesi için de orijinal iPhone kılıfları tam oturmuyor. Sadece telefonları koruyan bir bariyer görevi görse de yeni patentte yer alan kılıf çok daha koruyucu olacak gibi duruyor. 

Patentte yer alan kılıf, iPhone'un tuşlarına daha hızlı basma imkanı sunacak. Akıllı özelliklere sahip olacak kılıf, tuşları daha hızlı kullanmayı sağlarken, parmak izi sensörüne de sahip olacak.

Ortaya çıkan bu yeni kılıf patenti bir ürüne dönüşür mü şu an için belirsiz olsa da fikir, orijinal iPhone kılıflarının satışını artırabilir.


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