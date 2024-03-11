iOS 17.4 ile iPhone kullanıcıları sorun bildirilmeye başladı

Apple'ın her sürümde mutlaka bir sorun bulunan iOS versiyonu bu sefer de batarya problemiyle geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:34
iOS 17.4 ile iPhone kullanıcıları sorun bildirilmeye başladı
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Apple'ın en sorunlu sürümlerinden olan iOS 17, her güncellemede bazı iPhone'lardaki problemleri çözerken, bazılarında ciddi sorunlara yol açıyor. En son sunulan iOS 17.4 güncellemesinde ise bazi iPhone kullanıcıları batarya sorunu yaşamaya başladı. Bazı kullanıcılar güncellemeyi yaptıktan sonra iPhone'larını sadece 2 saat kullandıktan sonra bataryanın yüzde 40'a kadar düştüğünü bildirdi.

iPHONE KULLANICILARI YENİ SORUNLAR YAŞADIKLARINI BİLDİRMEYE BAŞLADI

Bazı iPhone kullanıcıları batarya tarafında yaşadıkları sorunları forumlarda ve Reddit gibi sayfalarda aktarmaya başladı. Bir kullanıcı gece yatarken iPhone'unun yüzde 60 seviyisinde bir şarjının olduğunu ve sabah kalktığında bu bataryanın sıfırlandığını söylüyor. 

Bir başka iPhone 11 Pro kullanıcısı bataryası yüzde 40 olan telefonunu şarj taktı ancak 4 saat geçmesine rağmen telefonu anca yüzde 94 oranında doldu. 

Apple bildirilen bu batarya sorunlarına yönelik henüz bir açıklama yayınlamadı, ancak sistemsel olarak bir problem olabilir.


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