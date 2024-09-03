Apple iPhone'lara etkinlik öncesi zam yapabilir!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:55

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:55

Apple, başta iPhone 16 serisi olmak üzere en yeni cihazlarını 9 Eylül'deki etkinliğinde tanıtacak. Ancak bundan önce fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.

Türkiye'de sık sık zam haberleriyle gündeme gelen Apple, her etkinlik öncesi internet mağazasını yeni ürünlerin eklenmesi ve eskilerin kaldırılması için askıya alıyor. Bu süreçte, özellikle Türkiye'de zam da yapan Apple'ın bu etkinlik öncesinde zam yapması bekleniyor.

APPLE TÜRKİYE'DEKİ MAĞAZASINDA ZAM YAPABİLİR

Apple Türkiye'de en son zammını 4 Mart'ta yapmıştı. O zamla birlikte iPhone'ların fiyatı 100 bin TL'ye dayanmış, yeni MacBook Pro'lar da 100 bin TL'yi aşmıştı.

Şirketin daha önce yaptığı zamlar ve dolar kurundaki artışa bağlı olarak gerçekleşmişti.

Tahmini olarak en uygun fiyatlı 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15'in fiyatı 53 bin 499 TL'den 63 bin 94 TL'ye kadar çıkabilir. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro ise 75 bin 499 TL'den 81 bin 368 TL'ye kadar çıkabilir. En pahalı iPhone 15 Pro Max 1 TB versiyon ise 107 bin TL'den 116 bin TL'ye kadar çıkabilir. Ancak elbette bunlar tahminler.

Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16 serisi piyasaya çıktığında iPhone 15'ler dünya çapında indirime girecek.