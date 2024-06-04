Katlanabilir ekranlı ilk iPhone 2027 yılında karşımıza çıkabilir

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:41

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:41

Apple'ın pek çok rakibinin girdiği bir sektör olan katlanabilir ekranlı telefonlar alanına giriş yapmaması dikkat çekerken, yeni iddialar gelmeye başladı. Yeni ortaya atılan fikirlere göre katlanabilir ekranlı ilk iPhone, 2027 yılında piyasaya sürülebilir.

Karşımıza ilk olarak 2018 yılında çıkan katlanabilir ekranlı telefonlar, yıllar içinde Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi büyük telefon üreticilerinin de ürünlerini tanıtmasıyla 2024 yılında önemli bir pazara dönüştü. Apple'ın katlanabilir iPhone hakkındaki çalışmaları, iddialar ve patentlerden öteye gitmedi.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE 2027 YILINDAN ÖNCE KARŞIMIZA ÇIKMAYABİLİR

iPhone hayranları katlanabilir ekranlı bir cihaz bekliyor olsa da tam bir tarih halen yok. TrendForce analistlerine göre katlanabilir ekranlı iPhone'u en yakın 2027 yılında göreceğiz. Geçen yıllarda olumsuz haberlerle gündeme gelen katlanabilir ekranlı iPhone, teknik sıkıntılar sebebiyle hemen karşımıza çıkmayacak. En azından tahminler bu yönde.

İLK iPHONE NASIL OLACAK?

Daha önce The Elec tarafından bildirilen habere göre Apple ilk katlanabilir yapıdaki cihazını 2026 ya da en geç 2027 yılında tanıtacaktı. Bu cihazın aşağı yukarı bazı özelliklerini de aktaran Elec, bu katlanabilir yapıdaki cihazın 7 ya da 8 inçlik ekranının olmasını bekliyor. Bu ekran boyutu ise piyasayı domine eden Samsung'un Z Fold 5 serisinin boyutlarına yaklaşık bir alternatif sunabilir.