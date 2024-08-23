Apple, kurallarından birinden daha vazgeçiyor

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:32

Güncelleme: 23.08.2024 - 00:32

Apple'dan yapılan açıklamada, AB'deki kullanıcılar için yıl sonuna kadar, iOS ve iPadOS için tarayıcı seçim ekranında, varsayılan uygulamalarda ve uygulama silmede değişiklikler yapılacağı duyuruldu.

Bu güncellemelerin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) gerekliliklerine uyum kapsamında gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, üçüncü taraf araçların da kullanılabilir hale getirileceği aktarıldı.

AB'deki kullanıcıların iOS ve iPadOS 18'de her kullanıcıya sunulan "varsayılan uygulamalar" bölümünü ayarlarda göreceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının artık AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacağı bilgisi yer aldı.