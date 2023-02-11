Apple'ın uydu üzerinden acil SOS çağrısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:25

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:25

Apple'ın yeni tanıttığı güvenlik özelliği 'uydu bağlantısı' ya da bir diğer adıyla uydu üzerinden acil SOS, Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan deprem felaketinin ardından çok fazla kişi telefonlarını kullanarak, enkaz altından yardım istedi. Acil SOS çağrısının ise ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

Apple'ın dört farklı modelden oluşan iPhone 14 ailesi, iki güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri olan uydu üzerinden acil SOS araması yapabilmek ise oldukça önemli bir özellik. Acil durumlarda telefonunuzun sinyali çekmese bile arama yapabilmeye olanak sağlayan özellik, uydu üzerinden kurduğu iletişim sayesinde size kısa sürede yardımın gelmesini sağlıyor.

Özellik ilk etapta ABD'de ve Kanada'da kullanıma açılmış olsa da Almanya, Fransa, İrlanda ve Birleşik Krallık için de kullanıma sunuldu. Türkiye'de ne zaman açılacağı belli olmayan özellik söylendiği kadarıyla hiç kullanıma açılmayabilir. Çünkü uydu bağlantısının telefonlarda yapılabilmesi için Apple'ın ülkelere özel lisansa sahip olması gerekiyor.

Söz konusu duruma bir örnek ise Türkiye'de Starlink uydularına bağlanamıyor oluşumuz. Bunun sebebi Türkiye için lisans alınmaması olarak gösteriliyor. ABD ve Kanada tarafında yapılan lisans anlaşmaları sayesinde ilk olarak özellik bu iki bölgedeki kullanıcılara açılmıştı.

İlerleyen dönemde Türkiye ile de bu tarz bir anlaşma imzalanırsa özelliği kullanmak mümkün olabilir.