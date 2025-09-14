Cumhuriyet Gazetesi Logo
Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar

Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar

14.09.2025 04:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar

Epic Games 18 Eylül'e kadar üç oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Epic Games 18 Eylül tarihine kadar üç oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Ghostrunner 2, Monument Valley 2 ve The Battle of Polytopia oyunları Epic hesabı olan herkese ücretsiz olarak veriliyor. 

Epic hesabı olan oyunseverler bu ücretsiz verilen oyunları belirlenen tarihler aralığında kütüphanelerine eklediklerinde hesaplarını kapatana kadar listelerinde görüyorlar. Yani kısa süreliğine hesaplarına gelmiyor.

Ghostrunner 2 platfromda normalde 689.99 TL'den satılıyorken, Monument Valley 2, 349 TL'ye ve The Battle of Polytopia 206 TL'ye satılıyor. 

İlgili Konular: #Epic Games #ücretsiz oyunlar #Video oyunu

İlgili Haberler

Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?
Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor? Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde Nintendo Switch 2 için çıkış yapacak.
Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor
Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor Spotify 2017 yılından beri beklenen kayıpsız dinleme özelliğini birkaç ülkede sunmaya başladı.
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor?
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor? Her yıl yeni bir iPhone tanıtıldıktan sonra ve fiyatlar belli olduktan sonra dünyada en uygun fiyata ve en pahalıya satılan iPhone listeleri ortaya çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu sefer de en pahalı iPhone 17 Türkiye'de satılacak.