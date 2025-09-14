Epic Games'in 18 Eylül'e kadar verdiği ücretsiz oyunlar

Epic Games 18 Eylül tarihine kadar üç oyunu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Ghostrunner 2, Monument Valley 2 ve The Battle of Polytopia oyunları Epic hesabı olan herkese ücretsiz olarak veriliyor.

Epic hesabı olan oyunseverler bu ücretsiz verilen oyunları belirlenen tarihler aralığında kütüphanelerine eklediklerinde hesaplarını kapatana kadar listelerinde görüyorlar. Yani kısa süreliğine hesaplarına gelmiyor.

Ghostrunner 2 platfromda normalde 689.99 TL'den satılıyorken, Monument Valley 2, 349 TL'ye ve The Battle of Polytopia 206 TL'ye satılıyor.