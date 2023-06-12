İddia: Apple daha uygun artırılmış gerçeklik cihazı geliştiriyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:10

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:10

Apple uzun yıllardır beklenen sanal gerçeklik başlığını tanıtmıştı. Bunun akabinde başlangıç fiyatının belli olmasıyla eleşterilen Apple'ın daha uygun fiyatlı bir alternatif üzerinde çalıştığı iddia edildi. Cihaz 3 bin 500 dolarlık fiyatıyla herkese ulaşamayacak olsa da teknoloji editörü ve Apple hakkında yaptığı haberlerle dikkat çeken Mark Gurman'a göre şirket yeni bir hamle hazırlığında.

APPLE DAHA DÜŞÜK DONANINIM VE YAZILIMLI BİR CİHAZ TANITABİLİR

Gurman'a göre Apple daha uygun fiyatlı farklı bir cihaz üzerinde daha çalışıyor. Cihazı genel anlamda çok yüksek fiyatlı yapan şeylerin kamera ve sensörler olduğu biliniyor. Fiyat etiketinde de daha düşük rakamlara ulaşmak için buradan kısma yapılması gerekecek.

Apple Vision Pro'da 12 kamera yer alıyor ve 4K mikroLED AR ekran var. Eğer bunlar düşürülürse, yani kamera sayısı azaltılırsa ve ekran daha farklı bir teknolojiye sahip olursa cihazın fiyatının düşebileceği konuşuluyor.

Böyle bir cihazın geliştirilip geliştirilmediği henüz bilinmiyor olsa da Gurman, en az 3 yıl içinde bu başlığı göremeyeceğimizi söylüyor.