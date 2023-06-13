Apple'ın değeri artmaya devam ediyor! 3 trilyon dolara yaklaştı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 13:42

Güncelleme: 13.06.2023 - 13:42

Apple geçen haftaki etkinliği kapsamında yazılımlarının yeni sürümlerinin yanında bazı cihazlarını da tanıttı. Bunlardan en dikkat çekeni ise şüphesiz Vision Pro oldu. Karma/sanal gerçeklik başlığı kağıt üzerinde pek çok özellik sunuyor olsa da eleştirilerin de hedefinde yer almıştı. Ancak yeni bildirildiği kadarıyla Apple'ın değeri artmaya devam ediyor.

APPLE'IN DEĞERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Her etkinliğinin ardından değeri yükselen Apple için bu bir 'tesadüf' değil ancak CNBC tarafından yeni yayınlanan bir raporda Apple hisseleri pazartesi günü 183.79'dan kapandı. Bu ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Aktarıldığı kadarıyla Apple'ın değeri yaklaşık olarak 2.89 trilyon dolara kadar çıktı.

Hatırlatmak gerekirse Apple'ın değeri 2022 yılında 3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Uzmanlara göre bu şekilde giderse 2023 yılında 3 trilyon doların üzerine çıkılacak.