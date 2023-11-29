Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:59

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:04

Apple Kimliği, Apple ekosistemindeki birçok hizmete erişim sağlayan bir sistem olarak yer alıyor. iCloud, App Store, iTunes, Apple Music gibi uygulamalardan faydalanmak ve aygıtlar arasında içerik eşzamanlamak için kullanıcıların oluşturmaları gerekiyor. Peki Apple kimliği nasıl oluşturulur?

APPLE KİMLİĞİ NASIL OLUŞTURULUR?

Mac Kullanıcıları İçin:

Sistem Tercihleri'ni açın. Boş profil arayüzünde "Oturum Aç" seçeneğine tıklayın. "Apple Kimliği Oluştur..." seçeneğine tıklayarak yönergeleri takip edin. Ad, soyad, ülke, doğum tarihi, parola ve güvenlik sorularını doldurun.

Apple ID hesabınızı doğrulamak için bir e-posta alacaksınız.

Alternatif Olarak:

Mac App Store'u açın. "Oturum Aç" düğmesine tıklayın. "Apple Kimliği Oluştur" seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri girerek kaydolun.

Web Üzerinden Kaydolma:

Tarayıcı açın ve Apple Kimliği hesap sayfasını ziyaret edin. "Apple Kimliğinizi Oluşturun" seçeneğine tıklayın. Adımları takip ederek formu doldurun.

Windows PC Kullanıcıları İçin:

iTunes'u açın ve güncel olduğundan emin olun. iTunes penceresinin üst kısmındaki menü çubuğundan Hesap > Giriş Yap'ı seçin. "Yeni Apple Kimliği Oluştur" seçeneğine tıklayarak formu doldurun.

İPHONE'DA APPLE KİMLİĞİ NASIL OLUŞTURULUR?

Yeni Bir Aygıt Kurarken:

Yeni bir aygıtı ayarlarken Apple Kimliği ile giriş yapılır. Eğer Apple Kimliğiniz yoksa, "Parolanızı mı unuttunuz veya Apple Kimliğiniz yok mu?" seçeneğine tıklayarak "Ücretsiz Apple Kimliği Oluştur" seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri girin: ad, soyad, doğum tarihi, ülke, parola ve güvenlik soruları. E-posta adresinizin Apple Kimliği için oturum açma adresi olacağını unutmayın.

Ayarlar Uygulamasını Kullanarak:

Ayarlar uygulamasını açın. "Parolanızı mı unuttunuz veya Apple Kimliğiniz yok mu?" seçeneğine dokunun. "Apple Kimliği Oluştur" seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri girin.

App Store'u Kullanarak:

App Store'u açın. Sağ üstteki profil simgesine dokunun. "Yeni Apple Kimliği Oluştur" seçeneğini seçin. Gerekli bilgileri girin. App Store'da kaydolurken ödeme ve fatura bilgileri girebilir veya "Yok" seçeneğini belirleyerek atlayabilirsiniz.

Bu adımlarda, kredi kartı bilgileri girmeniz istenirse "Hiçbiri" seçeneğini tercih ederek atlayabilirsiniz.