iPhone'da WhatsApp mesaj önizlemeleri nasıl devre dışı bırakılır?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:41

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:41

META'nın ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uçtan uca şifreleme kullanarak, gönderilen mesajların sadece belirtilen alıcı tarafından okunmasını sağlıyor. WhatsApp'ı kullanırken gizliliği daha da artırmak istiyorsanız, iPhone'unuzda WhatsApp mesajlarının ön izlemesini devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone'unuzda bir WhatsApp mesajı aldığınızda, varsayılan olarak bildirim içeriğinin bir ön izlemesini görürsünüz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek mesaj ön izlemelerini kapatabilirsiniz: