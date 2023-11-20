iPhone'da WhatsApp mesaj önizlemeleri nasıl devre dışı bırakılır?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın mesaj bildirimlerinin önizlemelerinin iPhone'larda telefon kapalıyken nasıl devre dışı bırakılacağı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki iPhone'da WhatsApp mesaj önizlemeleri nasıl devre dışı bırakılır?
META'nın ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uçtan uca şifreleme kullanarak, gönderilen mesajların sadece belirtilen alıcı tarafından okunmasını sağlıyor. WhatsApp'ı kullanırken gizliliği daha da artırmak istiyorsanız, iPhone'unuzda WhatsApp mesajlarının ön izlemesini devre dışı bırakabilirsiniz.
iPhone'unuzda bir WhatsApp mesajı aldığınızda, varsayılan olarak bildirim içeriğinin bir ön izlemesini görürsünüz. Aşağıdaki basit adımları takip ederek mesaj ön izlemelerini kapatabilirsiniz:
- iPhone'unuzda WhatsApp uygulamasını başlatın.
- Ekranın sağ alt köşesindeki Ayarlar simgesine dokunun.
- "Bildirimler" seçeneğine dokunun.
- "Önizlemeleri Göster" yanındaki anahtarı kapatın. Bu adımları takip ettikten sonra, bir mesaj bildirimi aldığınızda sadece gönderenin adını göreceksiniz. Mesaj ön izlemelerini tekrar etkinleştirmek için "Önizlemeleri Göster" anahtarını tekrar açık konuma getirebilirsiniz.
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