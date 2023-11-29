Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:45

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:45

Apple klavye, trackpad ve mouse'unuzu düzenli olarak dezenfekte etmek, bu cihazları temizlemenin ve sterilize etmenin önemli bir adımıdır. Bu süreç, Apple'ın önerdiği çamaşır suyu içermeyen dezenfektan mendillerle basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Peki Apple klavye, trackpad ve fare nasıl temizlenir? Mac nasıl temizlenir?

APPLE KLAVYE, TRACKPAD VE FARE NASIL TEMİZLENİR? MAC NASIL TEMİZLENİR?



Önce Mac'inizi kapatın ve güç adaptörünün fişini çekin. Dezenfektan mendillerden birini alın, fazla nemi sıkın ve ardından Mac'inizin trackpad'ini, klavyesini ve/veya faresini nazikçe temizleyin. Fazla sıvının cihaz içine girmemesi için hafif bir basınç kullanın. Suyla nemlendirilmiş mikrofiber veya tüy bırakmayan bir bez kullanarak alanları tekrar silin. Son olarak, kuru bir mikrofiber veya tüy bırakmayan bir bez alın ve klavye ile trackpad'i bir kez daha silin.

Apple kullanıcılarının kesinlikle temizlik yaparken çamaşır suyu içerek dezenfektan kullanmamalarını öneriyor. Ayrıca, aşırı nemli mendiller ve sert mendillerin de kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.