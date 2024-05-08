Apple kutuya hiç kullanılmayan çıkartmaları eklemeyecek! Neden?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:20

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:20

Apple yeni satın alınan iPhone, MacBook ve iPad gibi cihazlarının kutusuna ısırılmış elma logolu çıkartmalar koyuyordu. Pek çok kişi bu çıkartmaları gereksiz buluyordu. Yeni alınan bir kararla artık bu çıkartmalar yeni tanıtılan iPad modellerinin kutusundan çıkmayacak.

APPLE LOGOLU ÇIKARTMALA YENİ iPAD KUTULARINDAN ÇIKMAYACAK

Apple, geçen yıllarda yaptığı etkinliklerde çevre ile ilgili kaygıları olduğu için şarj adaptörünü kutudan çıkarma kararı almıştı. Yine benzer bir şekilde çıkartmalar çevre hedefleri için kaldırıldı.

Apple, 2030'a kadar tüm tedarik zincirini karbon nötr hale getirmek istiyor. Bu kapsamda da bazı kararlar alıyor. Şarj adaptörü ile başlayan süreç, yeni nesil iPad'lerin kutularından çıkartmaların çıkarılmasıyla devam ediyor.

Şirket, ürün kutularının plastikten arındırılmış olmasını istiyor. Yine de eğer kullanıcılar Apple logolu çıkartma isterlerse mağazalardan ücretsiz bir şekilde alabilecekler.