Apple'a dev davada şaşırtan tazminat kararı: Sadece 250 dolar!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:50

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:50

Teknoloji dünyasının devleri Apple ve Masimo arasındaki patent davası, sonuçlarıyla dikkat çekti. ABD'de Federal jüri, Masimo'nun bazı akıllı saat modellerinin Apple'ın tasarım patentlerini ihlal ettiğine karar verdi. Ancak bu davanın sonucu, Apple'ın beklentilerinin oldukça altında, sadece 250 dolarlık komik bir tazminatla noktalandı.

SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Apple, davada parasal kazançtan çok Masimo'nun akıllı saatlerinin satışının durdurulmasını istiyordu. Özellikle Masimo'nun W1 ve Freedom akıllı saat modelleri ile şarj cihazlarının Apple’ın patentlerini kasıtlı olarak ihlal ettiğine hükmedildi. Ancak jüri, bu ihlallere rağmen yalnızca 250 dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Bu miktar, ABD’de bu tür davalar için belirlenen en düşük tazminat miktarını temsil ediyor.

Öte yandan, Apple’ın dava sürecindeki bir diğer hedefi olan Masimo’nun ürünlerine ihtiyati tedbir konulması talebi ise reddedildi. Jüri, Masimo’nun mevcut akıllı saat modellerinin Apple’ın patentlerini ihlal etmediğini belirtti, böylece Apple hem tazminat açısından hem de satış durdurma talebi açısından başarısız oldu.

Dava sonrasında açıklama yapan Masimo, jürinin çoğu kritik noktada kendilerini haklı bulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şirket yetkilileri, ihlal kararının yalnızca üretimi durdurulan bir model ve şarj cihazı için geçerli olduğunu belirtti.

UZMANLAR, İKİ ŞİRKET ARASINDA BİR UZLAŞMA BEKLİYOR

Masimo’nun CEO’su Joe Kiani’nin kısa süre önce istifa etmesi, sektörde yeni dinamikler yaratabilir. Sektör uzmanlarına göre, iki dev arasındaki bu gerginlik yakın zamanda bir uzlaşmaya evrilebilir. Apple ve Masimo arasındaki rekabetin temelinde, özellikle akıllı saatlerde kullanılan kan oksijen seviyesi ölçüm teknolojisi gibi yenilikçi özelliklerin önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Bu özellikler, kullanıcı sağlığını doğrudan etkileyen ileri teknolojiler arasında yer alıyor.

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bu dava, patent haklarının korunmasının ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gösterdi. İlerleyen süreçte, iki şirketin nasıl bir anlaşmaya varacağı ve bu anlaşmanın akıllı saat sektörünü nasıl etkileyeceği merak konusu.