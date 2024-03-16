Apple'ın OLED ekranlı iPad Air'ı için tarih verildi

Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 16.03.2024 - 12:41

Apple'ın 2024 yılı içinde iPad serisi için planları var. OLED yapıda güncellenecek iPad Pro serisine ek olarak iPad Air modellerinin de ne zaman geleceği merak ediliyor. Omdia araştırmacısı Kang Min-soo tarafından ortaya atılan iddiaya göre OLED ekranlı iPad Air'In tanıtılması 2028 yılını bulacak.

APPLE'IN OLED EKRANLI iPAD'LERİ GELİYOR

iPad Air'ın 2024 yılında tanıtılması beklenen versiyonu ise 11 inç ve 12,9 inç olmak üzere iki ayrı boyutta gelecek.

Bunun yanı sıra yeni nesil iPad Pro modellerinin bu ay sonunda ya da nisan ayında tanıtılması bekleniyor.