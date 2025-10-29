OPPO, Apple Watch'un ticari sırlarını çalmakla suçlanıyor

Apple daha önce de konuyla ilgili gündeme gelmişti. Hatırlatmak gerekirse, ağustos ayında başlayan süreç OPPO'nun işe aldığı eski Apple çalışanının departmanı Apple Watch'lardı ve buradaki ticari sır denilen bilgileri yeni işe girdiği şirkete aktardığı iddia ediliyor.

O zamandan bu yana Apple ve OPPO konuyla ilgili bir dava süreci yaşıyor.

MacRumors'ın aktardığı habere göre, mahkeme belgelerinde mühendis, yüzlerce OPPO çalışanına verdiği şirket içi bir sunumda 'Apple'ın sır dediği' bilgileri kullandı.

Apple'a göre, eski Apple çalışanı Chen Shi, işten çıkarılmadan önce şirketin dahili depolama alanından 63 dosya indirdi ve bunları bir USB belleğe kopyaladı. Hatta eylemlerini gizlemenin yollarınını bulmak için aramalar yaptı. Öte yandan sensör geliştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple Watch teknik uzmanlarıyla çok sayıda toplantı yaptı. Shi, OPPO'ya geçtikten sonra "Apple'ın Sensör Ar-Ge Felsefesi ve Metodolojisi" başlıklı bir sunum yaptı ve burada sensör teknolojisi ve Apple'ın planları hakkında konuştu.

Apple, Shi'nin sunumu sırasında şirket materyallerinden oluşturulan kısımları kullandığını ve şirket içi süreçlerle ilgili soruları yanıtladığını iddia ediyor. Apple, OPPO'nun verilerin niteliğinin farkında olduğunu ve mühendisi bilgileri paylaşmaya teşvik ettiğini söylüyor.

Apple, mahkemede OPPO'nun teknolojisini kullanmasının veya dağıtmasının yasaklanmasını ve gizli bilgilere erişimi olan çalışanların işten çıkarılmasını talep ediyor. Şirket, mahkemeden para cezası vermesini, zararların tazmin edilmesini ve yasal masrafların karşılanmasını da istiyor.

OPPO tarafı ise Apple'ın tüm iddialarını reddediyor ve Shi'nin erişebildiği tüm sistemlerinin incelendiğini ve Apple ile ilgili hiçbir bilgiye rastlamadığını belirtiyor. OPPO, Shi'nin sözlerinin yalnızca "genel mühendislik prensipleri" ile ilgili olduğunun altını çiziyor.

Mahkeme, OPPO'nun bahsi geçen belgeleri 31 Ekim'e kadar teslim etmesini istedi.