Steam'de 3 Kasım'a kadar Çığlık Festivali var! Hangi oyunlar indirimde?

29.10.2025 19:35:00
Steam'de yeni Çığlık Festivali İndirimleri başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek olan indirimlerde yüzlerce oyunda indirim var.

Steam'de başlayan Çığlık Festivali İndirimleri kapsamında yüzlerce oyunda yüzde 10'dan yüzde 90'a varan indirim söz konusu. Bazı çok popüler oyunlar bu indirimle daha alınabilir fiyatlara düşüyor.

İşte indirimle düşen oyunların bir kısmı:

Steam'deki bu indirimler Cadılar Bayramına özel olarak başlayan indirimler kapsamında yer alıyor. İndirimlerin temasına uygun olarak daha çok korku oyunu odaklı oyunlarda indirimler söz konusu ancak bazı oyunların dışında temadan bağımsız oyunlar da indirimde yer alıyor.

 

