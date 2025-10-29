Dünyanın piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirketi Nvidia oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 19:49:00
Yarı iletken ve yapay zeka tarafında üretim yapan ABD merkezli Nvidia dünyanın ilk 5 trilyon dolara ulaşan şirketi olmayı başardı.

Daha önce de en değerli şirketlerden biri olan Nvidia, bu sefer kendi içinde önemli bir aşama kaydetti. Nvidia bu yıl 10 Temmuz'da 4 trilyon dolara ulaşmayı başarmıştı. Birkaç ay sonra şirket 5 trilyon dolara ulaşmayı başardı.

Ek olarak bu piyasa değerine ulan ilk halka açık şirket olması Nvidia'yı diğer şirketlerden ayırıyor.

Nvidia, daha 28 Ekim'de Nokia'dan 1 milyar dolarlık hisse satın alacak olmasıyla konuşulmuştu.

Değerlenme, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Salı günü yaptığı, şirketin 500 milyar dolarlık yapay zeka çipi satışı beklediği ve ABD için güvenlik, enerji ve bilim gibi alanlarda binlerce Nvidia GPU'su gerektirecek yedi yeni süper bilgisayar inşa ettiği yönündeki açıklamalarından ardından geldi.

