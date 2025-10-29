TikTok, uzun videoları otomatik olarak bölümlere ayıran özelliği duyurdu

Yeni özellik, TikTok Studio Web üzerinden kullanıcılara sunuldu. Smart Split, uzunluğu 1 dakikadan fazla olan videoların bölümlere ayrılmasını otomatik bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu özellik ile aynı zamanda videolara altyazı da eklenebiliyor ve videoların kadrajı da otomatik olarak ayarlanıyor.

Bunlar içinden dikey görüntüler de oluşturulabiliyor.

TikTok, Smart Split özelliğinin uzun podcast kayıtları veya giyilebilir bir kamerayla tüm gün boyunca çekilen videolar için kullanışlı olduğunu söylüyor.

TikTok 28 Ekim'de düzenlenen ABD İçerik Üreticileri Zirvesinde üç yeni özelliği duyurdu. Bunlar arasında, abonelikler sunan içerik üreticiler için gelir paylaşımında bir güncelleme de yer alıyor. Bir diğer özellik ise AI Outline olarak adlandırılıyor. Herhangi bir şey kaydedilmeden önce kullanılmak üzere tasarlanmış bir araç olan AI Outline komut istemine veya platformda çok aranan bir konuyu seçerek bir videonun taslağını oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor.

Smart Split'in aksine, AI Outline daha az sayıda kullanıcıya ulaşıyor. Şu andan itibaren yalnızca ABD, Kanada ve "belirli pazarlarda" 18 yaş üstü TikTok içerik oluşturucuları için kullanılabilir olacak ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kişiye sunulacak.