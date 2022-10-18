Apple Store online mağazasını geçici olarak kapattı
Apple Store, yeni iPad Pro modelleri öncesinde geçici olarak kapatıldı. Apple, önümüzdeki saatlerde karşımıza iki yeni iPad Pro modeli ile çıkacak. Ayrıca başka bir iPad de tanıtılabilir. İşte ayrıntılar...
Geçen günlerde bir açıklama yapan Apple’a yönelik sağlam kaynaklardan Mark Gurman, yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad modelleri için artık sadece günler kaldı demişti.
Bu ürünleri resmi sitesinden yayınlayacağı basın bültenleri ile tanıtacak yani bir ekim etkinliği yapmayacak olan Apple, yeni tabletleri bugün 2-3 saat içerisinde tanıtacak.
ONLINE MAĞAZASINI KAPATTI
LOG'un haberine göre; bundan önce Apple Store’u kapatan firma, yeni ürünler için resmi sitesini hazırlamaya başladı. Bu adımın sonunda Türkiye merkezli bir fiyat artışı ise beklemiyor.
TIM COOK'TAN PAYLAŞIM
Bugünkü duyurular için Apple CEO’su Tim Cook’un ilk paylaşımı ise şu oldu:
The possibilities are endless. #TakeNote pic.twitter.com/msmJg865tr— Tim Cook (@tim_cook) October 18, 2022
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