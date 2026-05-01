Apple tarihindeki en çok satan iPhone belli oldu

1.05.2026 21:19:00
iPhone 17 satışları geçen yılın sonlarından bu yana yüksek seyrediyor. Yeni yapılan açıklamaya göre iPhone 17 serisi diğer iPhone modellerine göre en çok satan cihazlar oldu.

Apple, 2026 yılının ikinci çeyreğine yönelik verilerini açıkladı. Net gelirini artıran şirkete en çok kazanç getiren cihaz iPhone'lar oldu. iPhone 17'nin satışlarının çok iyi gittiği şirket, iPhone tarafında 56,99 milyar dolarlık bir gelir elde etti.

Şirketin Finans Direktörü Kevan Parekh, iPhone 17 serisinin bugüne kadarki en popüler iPhone'lar olduğunu belirtti.

Parekh, konuyla ilgili Financial Times'a verdiği röportajda iPhone ailesinin Apple tarihindeki en popüler serisi olduğunu ve pazar payının artmasında önemli bir etkisi olduğunun altını çizdi. 

