Apple, yılın ikinici çeyreğinde rekor gelir elde etti

1.05.2026 20:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da rekor kırmayı başardı. Yılın ikinci çeyreğinin gelir raporlarına göre şirket, 111,2 milyar dolarlık gelir açıkladı.

Apple, yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni açıklanan 2026 mali yılının ikinci çeyreği verilerine göre Apple 111,2 milyar dolar gelir, 29,58 milyar dolar net kar kazandığını duyurdu.

Geçtiğimiz mart ayı şu zamana kadarki en iyi kazançlarından biriydi. 

Apple, gelirlerinin büyük bir kısmını iPhone ve Mac satışlarından kazandı. Açıklandığına göre Apple'ın en çok satılan iPhone serisi iPhone 17 modelleri oldu. Satışlarda yıllık olarak yüzde 22'lik bir artış görüldü.

Mac tarafının satışları ise yıllık olarak yüzde 6 arttı. Elde edilen gelir 8,4 milyar dolar olarak açıklandı.

Servis gelirlerinden ise 31 milyar dolarlık bir kazanç elde edildi.

Apple; hisse senedi başına kazancı 2,01 dolar, iPhone geliri 56,99 milyar dolar kazanç, Mac geliri, 8,40 milyar dolar, iPad geliri 6,91 milyar dolar, giyilebilir cihaz ve diğerlerinden 7,90 milyar dolar ve servis tarafından 30,98 milyar dolar kazandı.

