Apple tüm iOS sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı
Apple, yeni ve eski iOS sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı.
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS sürümlerini güncelliyor. En son iOS 16'yı yayınlayan ve onun yeni sürümlerini yayınlamaya devam eden Apple, bir yandan eski iOS sürümlerinin kullanım oranlarını da açıkladı. Mixpanel tarafından yayınlanan verilere göre iOS 16 kullanıma açıldıktan 100 gün sonra tüm iPhone'ların yüzde 68.91'i tarafından indirildi.
iOS 14 iPHONE'LARIN YÜZDE 80'İNİNE ULAŞMIŞTI
Yeni yayınlanan iOS 16 sürümü başarıya ulaşmış gibi görünse de aslında tüm iPhone'ların yaklaşık yüzde 80'inene ulaşmayı başaran iOS 14'ü geçemedi.
Apple, son dört yılda piyasaya sürülen tüm cihazların yüzde 81'inin iOS 16 işletim sistemini kullandığını, tüm cihazların yüzde 72'sinin bu işletim sistemini kullandığını aktarıyor. Yani aslında iOS 16 güncellemesini alan nispeten daha yeni cihazlar sürümü indirmiş durumda.
Farklı kategorilere ayrılarak sunulan kullanım oranları ise şu şekilde:
Son dört yılda sunulan iPhone'lar
yüzde 81 iOS 16
yüzde 15 iOS 15
yüzde 4 daha öncesi
iOS 16'yı kullanabilen tüm iPhone'lar
yüzde 72 iOS 16
yüzde 20 iOS 15
yüzde 8 daha öncesi
Son dört yılda sunulan iPad'ler
yüzde 53 iPadOS 16
yüzde 39 iPadOS 15
yüzde 8 daha öncesi
iPadOS 16'yı kullanabilen tüm iPad'ler
yüzde 50 iPadOS 16
yüzde 37 iPadOS 15
yüzde 13 daha öncesi
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