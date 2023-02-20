Apple tüm iOS sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:57

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:57

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS sürümlerini güncelliyor. En son iOS 16'yı yayınlayan ve onun yeni sürümlerini yayınlamaya devam eden Apple, bir yandan eski iOS sürümlerinin kullanım oranlarını da açıkladı. Mixpanel tarafından yayınlanan verilere göre iOS 16 kullanıma açıldıktan 100 gün sonra tüm iPhone'ların yüzde 68.91'i tarafından indirildi.

iOS 14 iPHONE'LARIN YÜZDE 80'İNİNE ULAŞMIŞTI

Yeni yayınlanan iOS 16 sürümü başarıya ulaşmış gibi görünse de aslında tüm iPhone'ların yaklaşık yüzde 80'inene ulaşmayı başaran iOS 14'ü geçemedi.

Apple, son dört yılda piyasaya sürülen tüm cihazların yüzde 81'inin iOS 16 işletim sistemini kullandığını, tüm cihazların yüzde 72'sinin bu işletim sistemini kullandığını aktarıyor. Yani aslında iOS 16 güncellemesini alan nispeten daha yeni cihazlar sürümü indirmiş durumda.

Farklı kategorilere ayrılarak sunulan kullanım oranları ise şu şekilde:

Son dört yılda sunulan iPhone'lar

yüzde 81 iOS 16

yüzde 15 iOS 15

yüzde 4 daha öncesi

iOS 16'yı kullanabilen tüm iPhone'lar

yüzde 72 iOS 16

yüzde 20 iOS 15

yüzde 8 daha öncesi

Son dört yılda sunulan iPad'ler

yüzde 53 iPadOS 16

yüzde 39 iPadOS 15

yüzde 8 daha öncesi

iPadOS 16'yı kullanabilen tüm iPad'ler

yüzde 50 iPadOS 16

yüzde 37 iPadOS 15

yüzde 13 daha öncesi