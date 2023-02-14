Google Fotoğraflar kullanıcısıysanız iOS 16.3.1'i güncellemeyin

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:50

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:55

iPhone kullanıcılarına sunulan küçük bir güncelleme sürümü olan iOS 16.3.1 bazı hataların düzeltilmesine odaklanıyor. Yeni sunulan güncelleme aktarıldığı kadarıyla bazı kullanıcıların Google Fotoğraflar'a girmesinde sorunlar çıkartıyor. Optimizasyonu bozulan uygulama açılır açılmaz kilitleniyor.

iOS 16.3.1 GÜNCELLEMESİ YENİ YAYINLADI

Dün(13 Şubat) yayınlanan güncelleme sürümü şikayet seslerinin yükselmesiyle tekrar gündeme geldi. iOS 16 ile pek çok iPhone modeli farklı sorunlar yaşadı ve Apple bunları çözmek için pek çok güncelleme sürümü yayınladı. Ancak bu sefer sorunu Google tarafı çözecek.

iOS 16.3.1 temelde kullanıcıların yaşadığı Apple Kimliği ve Güvenlik Anahtarı tarafındaki kısmi hataları düzeltiyor. Öte yandan Find My Siri için düzenlemeler, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan Kilitlenme Tespiti optimizasyonlarını içeriyordu ancak aktarıldığı kadarıyla iPhone'ların Google Fotoğraflar uyumluluğunu da bozdu.

9to5mac tarafından aktarılan sorunlar sebebiyle özellikle Google Fotoğraflar'ı aktif olarak kullanan kişilerin bu yeni sürümü hemen indirmemesi öneriliyor.

The Verge'ün ulaştığı Google yetkilileri sorunun farkında olduklarını ve kısa süre içinde Google Fotoğraflar uygulamasının yeni sürümünü yayınlayacaklarını duyurdu.