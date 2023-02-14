Bazı sorunları çözen iOS 16.3.1 kullanıcılara sunuldu

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:29

Apple'ın iPhone'lardaki bazı hataları çözen aynı zamanda güvenlik içeriğine dair düzenlemelerin yer aldığı sürümü yayınlandı. iOS 16.3.1 güncellemesi 210 MB gibi bir boyuta sahip. Yani güncelleme yeni bir özellik getirmekten ziyade olan özelliklerin düzenlenmesine odaklanıyor.

YENİ iOS SÜRÜMÜ NELER SUNUYOR?

Küçük güncelleme kullanıcıların yaşadığı Apple Kimliği ve Güvenlik Anahtarı tarafındaki kısmi hataları düzeltiyor. Öte yandan Find My Siri için düzenlemeler, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde yaşanan Kilitlenme Tespiti optimizasyonlarını içeriyor.

Kaza algılama sensöründeki hataları da düzelten bu güncelleme özellikle 'trafik kazası' geçirmemesine rağmen acil durum araması yapılan durumların önüne geçmek istiyor. Hatırlayacağınaz üzere kısa bir süre önce özellik ile cihazların Japonya'daki kayak merkezinde kayak yapan ve sert düşen ancak yaralanmayan kişilerin 'trafik kazası' yaptığı gerekçesiyle acil servis ekiplerinin aranması gündeme gelmişti.

Bu özelliğin ciddi kazalar dışındaki düşmelerde de bildirim atmaması için çalışmalarını sürdüren Apple, yeni güncelleme ile aslında sorunları gidermeyi düşünüyor.