Apple, üretim kapasitesini artırdı

Apple, iPhone'ların pro versiyonlarının dörtte birini Hindistan'daki üretim tesisinde üretiyor. Geçen yıla kıyasla üretimi yüzde 53 oranında artırma kararı alan Apple, 2025 yılında Hindistan özelinde 55 milyon iPhone üretti. 2024 yılında ise bu sayı 36 milyondu.

Apple, her yıl farklı üretim merkezleri de dahil olmak üzere 220 milyonun üzerinde iPhone üretiyor.

Hindistan'daki üretim maliyetleri ise Çin ve diğer üretim merkezlerindeki fabrikalara göre daha yüksek.

Apple, bunların yanı sıra ABD'nin aldığı yeni kararlar doğrultusunda üretimi ABD özeline kaydırmaya çalışıyor.