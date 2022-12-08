Apple'ın AirTag'ı kötü ellerde silaha dönüştü! Davalık oldu

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:47

Apple’ın geçtiğimiz yıl nisan ayında tanıttığı AirTag, pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kimi kullanıcılar bu küçük takip cihazını sahip olduğu eşyalarını kaybetmemek için kullanırken kimi kullanıcılar ise kötü niyetlerle kullanmak istiyordu. Ancak Apple yetkilileri yaptıkları açıklama ve güncellemeler ile AirTag’in yanlış ellerde tehlikeli bir silah olmasının önüne geçtiklerini iddia etmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde teknoloji devi, 2 kadın tarafından dava edildi. Nedeni ise kadınların saplantılı eski eşlerinin onları AirTag nedeniyle gizlice takip etmesi.

AİRTAG, SAPLANTILI ESKİ EŞLERİN ELİNDE BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜ

Webtekno'nun detaylarını aktardığı olayda, Apple’a dava açan kadınların mahkemeye sundukları iddialar oldukça ciddi. Örneğin ilk kurban, yaptığı açıklamada eski sevgilisiyle kavga edip ayrıldıktan sonra sevgilisinin, arabasının tekerlek davlumbazına gizlice bir AirTag yerleştirdiğini iddia etti.

Birkaç günün ardından aracına her bindiğinde iPhone’una AirTag uyarıları gelen kadın, aracı detaylıca aradıktan sonra siyah bir poşetle davlumbaza bantlanmış halde AirTag’i keşfediyor ve bundan birkaç dakika sonra evinin çevresinde gizemli bir adam görüyor. Kar maskeli adamı gören kadın evine giriyor ve iddialara göre şahıs AirTag’i almak için arabanın davlumbazını kontrol ediyor.

İkinci AirTag mağduru kadın ise saplantılı eski eşinden kurtulmak için uzun yıllar çabalamış birisi. Eşinin sürekli olarak çocuğunu kaçırmaya çalıştığını iddia eden kadın, Çocuğunun çantasına bir AirTag bulduğunu ve annesine gösterdiğini iddia ediyor. Daha sonrasına eski eşinden şüphelenen kadın, kocasının onları takip etmek için hem araçlarına hem de çocuğunun çantasına birkaç adet AirTag yerleştirdiğini itiraf ettiği konuşmaları da mahkemeye sunuyor.

Her iki kadın da Apple’ı “sapıklar ve tacizciler için bulunmaz bir nimet” olan AirTag’e yeterince koruma koymadığı ve kötü niyetli kullanıcılara kolaylık sağladığı için dava etti.

Apple yetkilileri her ne kadar AirTag için bazı güvenlik önemleri sunsa da görünen o ki bu önemler yine de kötü niyetli kullanıcıları durduramıyor. Ayrıca yetkililer, dava hakkında henüz resmi bir açıklama da yapmadı.