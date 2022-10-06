Apple Watch 7'nin durduk yere yanmaya başladığı söylendi

06 Ekim 2022 Perşembe, 22:20

Apple, birçok teknoloji ile öne çıkıyor ve akıllı saat serisi de bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Watch Series 8 modelini tanıtan Apple, yeni bir iddia ile karşı karşıya. Buna göre, bir kullanıcı sahibi olduğu Apple Watch 7’nin aşırı ısınarak patladığını iddia etti.

APPLE WATCH 7 NEDEN PATLADI?

Bir Apple Watch Series 7 kullanıcısı, cihazının aşırı ısınıp dumanlar çıkarmaya başladıktan sonra patladığını iddia etti. Bu durum Apple ile paylaşılırken, şirketin akıllı saatin patlama nedeni ile ilgili araştırma yapacağı belirtiliyor. Diğer yandan Apple’ın bu süreçte akıllı saat kullanıcısını sessiz kalmasını istediği ifade edildi.

9to5Mac‘e açıklama yapan Apple kullanıcısı ise akıllı saatinin normalden çok daha fazla ısındığını belirtti. Sonrasında ise bir gün saatinin arka bölümünün çatladığını aktaran kullanıcı, akıllı saatin sıcaklık nedeniyle kapanması gerektiğine dair bir uyarı verdiğini söylüyor. Watch 7 kullanıcısı bu süreçte oda sıcaklığının ise yaklaşık 21 derece olduğunun altını çiziyor.

Bu durumun ardından Apple ile iletişime geçen akıllı saat kullanıcısı, istediği ilgi ile karşılaşmadığını ifade etti. Bu arama sırasında herhangi bir çözüm ya da tavsiye almadığını belirten kullanıcı, telefondaki kişinin sadece şirketten haber alana kadar saate dokunmaması talimatı verdiğini ifade etti.

Shiftdelete.net'in haberinde yer verdiği detaylarda göre diğer gün durum daha da kötü bir hâl aldı. Sabah uyandığında akıllı saatinin dokunulmayacak şekilde sıcak olduğunu belirten kullanıcı, ekranın ise sıcaktan paramparça olduğunu iddia etti. Kullanıcı, saatin fotoğrafını çekmek için eline aldığında ise saatten ‘çıtırtı’ seslerinin geldiğini, sonrasında ise saati pencereden dışarı atarken ‘patladığını’ belirtiyor.

Apple imzalı akıllı saatin, kullanıcının koltuğunda yanık izleri bıraktığı belirlenirken, kullanıcı tekrar Apple ile iletişime geçtiğini belirtti. Apple tarafından bu olayın öncelikli olarak inceleceği aktarılırken, Apple Watch 7’nin detaylı incelenmesi için ise laboratuvara götürüldüğü belirtiliyor.

Saatin neden patladığı araştırılmaya devam ederken daha önce de çeşitli zamanlarda Apple Watch akıllı saatlerin patlayabildiğine dair çeşitli haberler ortaya çıkmıştı.