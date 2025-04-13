Apple Watch için büyük yazılım güncellemeleri yolda

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:12

Güncelleme: 13.04.2025 - 18:12

Apple'ın akıllı saat tarafında bazı planları var. Özellikle gelecekteki modellerde yer alacak yeni özellikler, donanımlardan ziyade yazılımsal olarak sağlanacak. Bloomberg'den gelen yeni bir rapora göre Apple Watch'un Apple Intelligence'ı donanımsal olarak kazanmayacak, watchOS 12 ile bu mümkün olabilir.

Daha önce Apple Watch'un kamera ve ek sağlık sensörleriyle geleceği söylenmişti. Yeni ortaya çıkan rapor bunun tam da doğru olmayabileceğini gösteriyor. Apple Watch'un gelecekteki sürümleri de Apple'ın donanım tarafında planladığı değişikliklerden nasibini alacak.

Apple Watch, iPhone'a, Mac'e ve iPad'e gelecek arayüz ve tasarım değişiklikleriyle benzerlik taşıyacak şekilde; yarı saydam, yenilenmiş menüler, simgeler ve daha fazlasını içerecek.

Önceki söylentiler Apple Watch'un Apple Intelligence'ı çalıştırmak için gereken donanım yeteneklerine sahip olamayacağını söylerken, bildirim özetleri gibi bazı özelliklerin watchOS 12'yle beraber Apple Watch'lara geleceğini söylüyordu. Uzun zamandır beklenen Siri yenilemesi gibi daha fazla iyileştirme, kullanıcıların iPhone'larıyla beraber Apple Watch'a getirilebilir.

Öte yandan başka haberlerde Apple'ın akıllı saat üretiminde farklı tasarım tercihlerinin olacağını iddia ediyordu. Bir haberde, Apple'ın tamamen camdan yapılmış bir Apple Watch üretebileceği iddia edilmişti. Bir diğer haberde ise plastik veya benzeri bir malzemeden yapılmış daha ucuz bir Apple Watch SE'nin piyasaya sürüleceği belirtilmişti.